Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Технологія дає змогу зменшити вагу безпілотника під час польоту та збільшити його дальність приблизно на 15%. За оцінкою компанії, така конструкція збільшує дальність польоту приблизно на 15% з урахуванням додаткової ваги самого механізму скидання.

Використання замість одного акумуляторного блока двох, один із яких можна скинути після вичерпання його заряду, дозволяє зменшити масу дрона в польоті та ефективніше використовувати енергію, що залишилася.

Технологію інтегровано в лінійку радіокерованих ударних FPV-дронів Deadliner. Зокрема, 10-дюймовий Deadliner R10, оснащений модулем скидання акумуляторів, має заявлену дальність польоту до 50 км. 15-дюймовий Deadliner R15 із модулем скидання акумуляторів має заявлену дальність польоту 70-80 км за умови використання цієї технології.

За розрахунками компанії, нова система дозволяє збільшити дальність польоту приблизно на 15%. Такий підхід дає змогу ефективніше використовувати енергетичний ресурс дрона та розширювати його можливості без суттєвої зміни базової конструкції.