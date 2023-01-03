В Україні створили аналог американської віртуальної системи управління в бою, - WSJ

В Україні створили недорогу версію віртуальної системи управління в бою MacGyver, на розробку якої Пентагон витратив десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

"Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, розвідувальні дані та зброя, об’єднані в цифрову мережу", - повідомляє видання.

Зазначено, що, зокрема, імпровізована київська мережа безпілотників, винищувачів і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації та точності порівняно з армією Росії.

Українська віртуальна командно-контрольна система була створена фактично "на ходу". Досвід України дає Заходу цінні уроки, зокрема у тому, що необхідно експериментувати та залучати невійськових експертів.

Британський підполковник Глен Грант, який з 2014 року працював із збройними силами США та України над оборонною реформою, зазначає, що західні військові "занадто повільні і важкі". Саме тому, за його словами, вони не можуть так швидко застосувати нові технічні рішення, щоб вирішувати проблеми на полі бою.

Грант додав, що українці показали, як можна оцифрувати війну.

Видання також процитувало міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який нещодавно заявив, що ворог готувався до повноцінної технічної війни 20 років, а Україна здійснила технологічний стрибок за 10 місяців.

Американські журналісти навели кілька прикладів, як українським військовим вдалося "цифровізувати війну". Вони нагадали, що захисники України успішно модифікують дрони, після чого можуть з їхньою допомогою скидати гранати просто в окопи російських окупантів. Також українські воїни роблять безпілотні автомобілі з кулеметами і вигадують інші новації.