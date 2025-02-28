В Україні стартують продажі нового кросовера Opel Grandland: названі ціни та характеристики

Новий кросовер має довжину у 4,65 метра, ширину – 1,9 метра, висоту – 1,66 метра. При цьому колісна база новинки становить 2784 мм.

Новий Opel Grandland буде пропонуватись в Україні з бензиновим турбодвигуном 1.6 PureTech, що видає 180 к.с. та 300 Нм. У змішаному циклі витрата палива становить близько 7,9 л на 100 км. Разом з ним працює 6-ступенева автоматична коробка передач. З місця до 100 км/год новий кросовер розганяється за 8,7 секунди, а максимальна швидкість авто становить 213 км/год.

Ціни на кросовер Opel Grandland у стартовому виконанні Edition починаються з позначки у 1 343 000 грн. Автомобіль у більш дорогому виконанні GS оцінений у 1 472 000 грн.