ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики

Понеділок 19 травня 2025 10:45
UA EN RU
В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики Фото: в Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek
Автор: Константин Широкун

В Україну прибув оновлений пікап Peugeot Landtrek. Автомобіль отримав модернізований салон та більш потужний силовий агрегат – турбодизель MultiJet 200, а також систему повного приводу з кількома режимами руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні відрізнити оновлений Peugeot Landtrek можна по видозміненій решітці радіатора з оновленим логотипом бренду, зміненому передньому бамперу зі сріблястими вставками, а також новим шильдикам.

Також французький пікап в максимальній комплектації отримав повністю цифровий 7-дюймовий кластер панелі приладів. Крім того, усі версії автомобіля отримують оновлене кермо – з новим логотипом та кнопками керування додатковими функціями.

В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики

Під капотом машини прописався новий турбодизель на 2,2 літра під назвою MultiJet 200, що прийшов на заміну 1,9-літровому дизельному мотору. Новий турбодизель видає 200 к.с. проти 150 к.с. у попередника. Разом з ним окрім механічної трансмісії тепер можна обрати і 8-ступеневу автоматичну коробку передач.

В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики

Ціни на оновлений пікап Peugeot Landtrek в Україні починаються з позначки у 1 483 900 гривень за версію з механічною коробкою передач. Версія з автоматичною трансмісією оцінена щонайменше у 1 741 600 гривень.

В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок Peugeot
NEWS
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну