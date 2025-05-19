В Україні стартували продажі оновленого пікапа Peugeot Landtrek: ціни та харакеристики

В Україну прибув оновлений пікап Peugeot Landtrek. Автомобіль отримав модернізований салон та більш потужний силовий агрегат – турбодизель MultiJet 200, а також систему повного приводу з кількома режимами руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зовні відрізнити оновлений Peugeot Landtrek можна по видозміненій решітці радіатора з оновленим логотипом бренду, зміненому передньому бамперу зі сріблястими вставками, а також новим шильдикам.

Також французький пікап в максимальній комплектації отримав повністю цифровий 7-дюймовий кластер панелі приладів. Крім того, усі версії автомобіля отримують оновлене кермо – з новим логотипом та кнопками керування додатковими функціями.

Під капотом машини прописався новий турбодизель на 2,2 літра під назвою MultiJet 200, що прийшов на заміну 1,9-літровому дизельному мотору. Новий турбодизель видає 200 к.с. проти 150 к.с. у попередника. Разом з ним окрім механічної трансмісії тепер можна обрати і 8-ступеневу автоматичну коробку передач.

Ціни на оновлений пікап Peugeot Landtrek в Україні починаються з позначки у 1 483 900 гривень за версію з механічною коробкою передач. Версія з автоматичною трансмісією оцінена щонайменше у 1 741 600 гривень.