В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

В Украину прибыл обновленный пикап Peugeot Landtrek. Автомобиль получил модернизированный салон и более мощный силовой агрегат - турбодизель MultiJet 200, а также систему полного привода с несколькими режимами движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне отличить обновленный Peugeot Landtrek можно по видоизмененной решетке радиатора с обновленным логотипом бренда, измененному переднему бамперу с серебристыми вставками, а также новым шильдикам.

Также французский пикап в максимальной комплектации получил полностью цифровой 7-дюймовый кластер панели приборов. Кроме того, все версии автомобиля получают обновленный руль - с новым логотипом и кнопками управления дополнительными функциями.

Под капотом машины прописался новый турбодизель на 2,2 литра под названием MultiJet 200, пришедший на замену 1,9-литровому дизельному мотору. Новый турбодизель выдает 200 л.с. против 150 л.с. у предшественника. Вместе с ним кроме механической трансмиссии теперь можно выбрать и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Цены на обновленный пикап Peugeot Landtrek в Украине начинаются с отметки в 1 483 900 гривен за версию с механической коробкой передач. Версия с автоматической трансмиссией оценена минимум в 1 741 600 гривен.