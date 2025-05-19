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В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

Понедельник 19 мая 2025 10:45
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В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики Фото: в Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek
Автор: Константин Широкун

В Украину прибыл обновленный пикап Peugeot Landtrek. Автомобиль получил модернизированный салон и более мощный силовой агрегат - турбодизель MultiJet 200, а также систему полного привода с несколькими режимами движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Внешне отличить обновленный Peugeot Landtrek можно по видоизмененной решетке радиатора с обновленным логотипом бренда, измененному переднему бамперу с серебристыми вставками, а также новым шильдикам.

Также французский пикап в максимальной комплектации получил полностью цифровой 7-дюймовый кластер панели приборов. Кроме того, все версии автомобиля получают обновленный руль - с новым логотипом и кнопками управления дополнительными функциями.

В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

Под капотом машины прописался новый турбодизель на 2,2 литра под названием MultiJet 200, пришедший на замену 1,9-литровому дизельному мотору. Новый турбодизель выдает 200 л.с. против 150 л.с. у предшественника. Вместе с ним кроме механической трансмиссии теперь можно выбрать и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

Цены на обновленный пикап Peugeot Landtrek в Украине начинаются с отметки в 1 483 900 гривен за версию с механической коробкой передач. Версия с автоматической трансмиссией оценена минимум в 1 741 600 гривен.

В Украине стартовали продажи обновленного пикапа Peugeot Landtrek: цены и харакеристики

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