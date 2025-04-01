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В Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender

Вівторок 01 квітня 2025 14:45
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В Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender Фото: в Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender (media.landrover.com)
Автор: Константин Широкун

В Україні розпочались продажі найпотужнішої версії позашляховика Land Rover Defender під назвою OCTA, який здатен розганятись від 0 до 100 км/год за 4 секунди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що Land Rover Defender OCTA отримав 4,4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом та технологією м’якого гібрида. Це найпотужніший Defender за всю історію бренду: потужність 635 к.с., крутний момент 750 Нм, 8-ступінчаста автоматична трансмісія.

В Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender

Авто прискорюється від 0 до 100 км/год лише за 4 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год. В Україні наразі замовлено 41 таких авто – перші власники отримають Defender OCTA вже у березні 2025 року.

За словами представників бренду, Defender OCTA пройшов спеціальну програму випробувань, що включала понад 13 960 додаткових тестів у найекстремальніших умовах – від снігів Швеції до пісків Дубаю та легендарних трас Нюрбургринга. В результаті Defender здатен долати брід глибиною до 1 метра.

В Україні стартували продажі найпотужнішого Land Rover Defender

Defender OCTA на 28 мм вищий і має збільшену на 68 мм колію коліс. Автомобіль оснащений збільшеними передніми гальмівними дисками діаметром 400 мм з супортами Brembo.

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