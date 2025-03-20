ua en ru
Чт, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian

Четвер 20 березня 2025 13:50
UA EN RU
В Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian Фото: в Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні, 20 березня, стартували продажі нового міського кросовера Renault Kardian, що оснащується 1,0-літровим бензиновим мотором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Автомобіль отримав новий логотип бренду, решітку радіатора з 3D-ефектом, чорний дах, фірмовий світлодіодний підпис денних ходових вогнів, 16-дюймові легкосплавні диски.

У салоні авто "прописалась" мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, цифрова панель приладів із 7-дюймовим дисплеєм, камера заднього огляду з датчиками паркування.

В Україні стартували продажі доступного кросовера Renault Kardian

Новий кросовер оснащується бензиновим двигуном об’ємом 1,0 літра потужністю 100 сил. Разом з ним працює 5-ступенева механічна трансмісія, або безступінчатий варіатор. Для моделі доступно 3 рівні комплектацій: Еvolution, Тechno і Іconic. Ціни на автомобіль починаються з позначки у 722 900 грн, а версія з варіатором оцінена у 776 900 грн.

Новый Renault Kardian поступил в продажу: подробности преемника Sandero Stepway

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Renault Автомобільний ринок
NEWS
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
Пожежі, вибухи, евакуація. Що відбувається в Енгельсі після наймасованішої атаки дронів
DAILY
Транзит російського газу через Україну: як Орбан і Фіцо тиснуть на Київ і Брюссель
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транзит російського газу через Україну: як Орбан і Фіцо тиснуть на Київ і Брюссель