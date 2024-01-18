В Україні стартувала навчальна програма з повоєнної відбудови міст - Mariupol Reborn

Перший навчальний курс у 2024 році проходить у форматі онлайн Lunch Talks за спеціальною програмою викладача Оксфордського університету Влада Михненка. Основною метою є розширення знань та обмін досвідом у питаннях відновлення.

Навчання триватимуть три дні. За цей час учасники освоять 3 блоки програми: основи та драйвери зростання міст, рішення щодо проблем зменшення населення, міські альтернативи майбутнього. Зокрема, передбачено вивчення досвіду міст Європи та аналіз перспектив на наступні 25 років.

Наповнення і структура програми дозволять сформувати необхідний бекграунд, із яким розпочинати підготовку до відбудови муніципальним командам буде легше.

Ініціатива належить проекту Mariupol Reborn, який за рік існування вже систематизував та зібрав значний досвід формування програм відбудови, що базуються на найкращих європейських та світових експертизах і практиках.

"Відбудова України - це один з головних викликів, з яким зіштовхнуться громади після війни. До цього необхідно бути готовими. На освітніх платформах Mariupol Reborn Маріуполь готовий ділитися напрацьованими досвідом та експертизою, об'єднувати інші громади та разом навчатися. В нас спільна мета - повернення життя до постраждалих міст, швидка та якісна їх відбудова. Під ці задачі формуємо команди відновлення",- міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Одним зі спрямувань Mariupol.Academy є спільні навчання громад за кордоном. Так, пілотний запуск вже протестували у листопаді-грудні минулого року, коли представники Одеси, Миколаєва та Маріуполя пройшли триденний тренінг у Роттердамі, де вивчали особливості міської комунальної інфраструктури.

"Ми хочемо створити освітній процес, де ми будемо збирати всередині країни і ззовні найкращу експертизу, яка буде відповідати конкретним питанням. Наприклад, якою має бути енергетика в містах, які ми відновлюємо. Що робити з водою? І так далі. Всі ці знання, їх зараз не існує в такому сформульованому вигляді. Тобто, місто, якщо воно хоче зробити все правильно, йому нема куди прийти і отримати пакет рішень. Власне, Академія Маріуполь Реборн про те, щоб створити такий центр експертизи", - розповіла Наталія Ємченко, член наглядової ради Mariupol.Reborn, директор з комунікацій SCM.

Нагадаємо, проект Mariupol Reborn реалізовує Маріупольська міська рада за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова та міжнародних донорів.