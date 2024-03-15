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В Україні стартує масштабний проєкт з технологічної підготовки українських військових за підтримки Favbet

Фото: в Україні стартує масштабний проект з технологічної підготовки українських військових за підтримки Favbet (прес-служба) (
Автор: Олександр Мороз

В Україні стартує масштабний проект з підготовки військовослужбовців Сил оборони України для ефективного застосування сучасних технологій при виконанні бойових завдань: технологій БпЛА та інших дистанційно пілотованих засобів, звʼязку, радіоелектронної боротьби та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Проект реалізується за фінансової підтримки Favbet. Для військових навчання буде безоплатним. 

Імплементує проєкт організація "Beta - технології перемоги", яка є частиною проєкту Мінцифри "Армія дронів" і з 2022 року навчає особовий склад та консультує підрозділи Сил оборони.

Інструктори організації з першого року повномасштабної війни проводили базову підготовку аеророзвідників та артилеристів окремих підрозділів новостворених бригад, працювали з досвідченими військовими частинами для підвищення їхньої кваліфікації, опанування нових зразків техніки та тактичних прийомів. 

"Безпілотні технології стали геймченджерами на полі бою. З перших днів повномасштабного вторгнення ми підтримуємо українську армію необхідною технікою, авто та амуніцією - за запитами військових. Серед перших корпоративних донорів приєднуємося до масштабних зборів у межах проєктів президентської фандрайзингової платформи UNITED24 на придбання БпЛА, інноваційного обладнання для ППО та морських дронів. Фонд Favbet Foundation та компанія Favbet є активними учасниками проекту "Армія дронів" Міністерства цифрової трансформації", - повідомив головний партнер проекту, засновник групи компаній Favbet і президент фонду Favbet Foundation Андрій Матюха. 

Спільна ініціатива з "Beta - технології перемоги" з технологічної підготовки українських військових надасть необхідні знання та можливість пройти стажування і тренування, опанувати навички роботи з БпЛА і не тільки. Це актуальний запит сучасного воєнного часу - володіти новітніми мілітарі-технологіями, і ми прагнемо надати максимальну підтримку українській армії, додав Матюха. 

Старт спільної ініціативи означатиме збільшення обсягів підготовки, підвищення її якості, фокусування зусиль на узагальненні та поширенні бойового досвіду, розбудову спроможностей одного з державних навчальних закладів у сфері оборони.

Ефективне застосування технологій визначає як військовий результат, так і збереження найціннішого ресурсу - життя та здоровʼя українських військових. Близько 90% поранень з обох боків спричинені вогнем артилерії або застосуванням дронів. На атаки FPV-БпЛА припадає близько 50% знищень броньованої техніки, за даними OSINT-аналітиків.

"Застосування технологій на війні має критичну важливість, в цьому вже нікого не треба переконувати. Генеральне завдання - збільшити кількість та якість застосування високотехнологічних засобів розвідки, коригування, ураження, звʼязку, протидії, - зазначає співзасновник Beta Федір Сердюк. 

"Beta - технології перемоги" створена, щоб надати українському війську перевагу на полі бою завдяки ефективному використанню сучасних технологій, зокрема шляхом покращення якості аеророзвідки. 

Від початку повномасштабної війни в Україні за участі групи компаній Favbet, включно з Favbet Foundation, Сили оборони країни отримали понад 280 автомобілів, у тому числі 53 нових пікапи Peugeot у межах проекту "Армія дронів" президентської фандрайзингової платформи UNITED24 та більш як 650 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Значний обсяг благодійної діяльності групи Favbet здійснюється й за сприяння Favbet Foundation. З початком повномасштабного вторгнення у складі фонду було створено військовий та гуманітарний хаби, що продовжують роботу й дотепер.

Станом на лютий 2024 року загальна сума допомоги українській армії від Favbet перетнула позначку 300 млн грн.

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