Україні стало важче отримувати гроші від партнерів: Марченко пояснив причину

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я бачу велику втому, я бачу велику слабкість наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", - заявив він у кулуарах засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Марракеші.

За його словами, зараз Україна докладає "вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати нам підтримку, ніж на минулій щорічній зустрічі" у квітні.

Марченко зазначив, що "геополітичні зміни і внутрішньополітичний контекст у різних країнах" знижують бажання урядів підтримувати Україну, згадавши про вибори, намічені на наступний рік у США і Євросоюзі.

"У нас уже є деякі зобов'язання, наприклад, 5,4 млрд доларів за програмою МВФ, ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звісно, ми розраховуємо на наших головних партнерів і союзників - США та Євросоюз", - сказав міністр.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладено до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з того часу не змінювався.

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що НБУ наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції та прогнози зростання валового внутрішнього продукту на 2023 рік.

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