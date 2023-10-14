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Украине стало труднее получать деньги от партнеров: Марченко объяснил причину

Суббота 14 октября 2023 23:20
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Украине стало труднее получать деньги от партнеров: Марченко объяснил причину Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (kmu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украине становится все труднее получить финансовую поддержку, поскольку внимание официальных лиц ключевых стран-доноров переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я вижу большую усталость, я вижу большую слабость наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается, полномасштабная", - заявил он в кулуарах заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше.

По его словам, сейчас Украина прилагает "вдвое больше усилий, чтобы убедить наших партнеров оказать нам поддержку, чем на прошлой ежегодной встрече" в апреле.

Марченко отметил, что "геополитические изменения и внутриполитический контекст в разных странах" снижают желание правительств поддерживать Украину, упомянув о выборах, намеченных на следующий год в США и Евросоюзе.

"У нас уже есть некоторые обязательства, например, 5,4 млрд долларов по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников - США и Евросоюз", - сказал министр.

ВВП Украины

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не изменялся.

Замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что НБУ в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции и прогнозы роста валового внутреннего продукта на 2023 год.

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Сергей Марченко Война России против Украины
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