В Україні спростять процедуру здачі крові за допомогою системи "єКров"

Зазначається, що до складу системи "єКров" входитимуть функціональні модулі та реєстри, що дозволять узагальнити повну інформацію щодо здійснення донацій, проведення окремих видів обстеження, планування та моніторингу.

Заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації Марія Карчевич розповіла, що гарантування безпеки і якості донорської крові та її компонентів є євроінтеграційним зобов’язанняи нашої держави.

Вона зазначила, що система дасть можливість мати своєчасну і достовірну інформацію про потреби крові, а також моніторити запаси на національному та регіональному рівнях.

Хто може стати донором крові

Донором крові може стати будь-який дієздатний громадянин України (або іноземець, що має постійну посвідку на проживання в нашій державі) віком від 18 років.

Він повинен пройти відповідне медичне обстеження, заповнити спеціальну анкету донора й не мати тимчасових або ж абсолютних протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я.

Взяття крові або її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що його здоров'ю не буде заподіяно жодної шкоди. Остаточне рішення схвалюється за результатами консультаційного заключення.