В Україні спростили умови користування рахунками в банках

Зокрема НБУ виключив норму, яка передбачає використання зразка власноручного підпису власника рахунку - фізичної особи, фізичної особи-підприємця, довіреної особи під час здійснення операцій за рахунками цих осіб.

"Це дає змогу фізичним особам, які у зв’язку з хворобою або з інших причин, не можуть підписатися власноручно на документах, уникнути можливих перепон під час користування рахунком.

НБУ надав право під час підписання електронних документів використовувати електронний підпис, якщо його використання попередньо визначено договором.

Також НБУ надав право, небанківським надавачам платіжних послуг відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам платіжних послуг виключно для цілей виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів.

Крім того, НБУ уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції.