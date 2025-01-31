В Украине смертность почти в три раза превысила рождаемость в 2024 году

В 2024 году в Украине наблюдалась серьезная демографическая диспропорция. Количество смертей почти в 2,8 раза превысило число рождений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет о государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции.

В 2024 году в Украине зафиксировали 495,09 тысяч смертей, что почти в 2,8 раза превышает количество рождений - 176,78 тысяч. По сравнению с 2023 годом, количество рожденных уменьшилось на 10,71 тысячи или 5,7%, тогда как количество умерших снизилось лишь на 1,15 тысячи (0,2%).

Во втором полугодии 2025 года наблюдалось улучшение: число рождений увеличилось на 1,6% (до 89,02 тысяч), а смертность снизилась на 2,7% (до 244,12 тысяч).

Наилучшие показатели отмечаются в Ровенской области, где зафиксировано 14 567 смертей и 9 735 рождений, что дает соотношение смертей к рождаемости 1,6 раза. В Закарпатской области количество смертей составило 14 756, а рождаемости - 8 657 (отношение 1,7 раза).

Волынская область показала 12 779 смертей и 7 442 рождения (1,7 раза). Киев имел 35 528 смертей и 19 706 рождений, с соотношением 1,8 раза, Черновицкая область - 10 709 смертей и 5 669 рождений (1,9 раза), а Львовская область зафиксировала 31 416 смертей и 15 642 рождений, что дает отношение 2 раза.

Худшая ситуация наблюдается в Херсонской и Донецкой областях, где смертность превышает рождаемость в 11 и 8,5 раз соответственно. В Херсонской области количество смертей составило 4 776, а рождаемости - 434, в Донецкой области - 9 973 смертей и 1 177 рождений.

Другие регионы, как Запорожская, Сумская, Харьковская и Черниговская области, также имеют высокие показатели смертности относительно рождаемости: в Запорожской области зафиксировано 15 048 смертей и 3 176 рождений (отношение 4,7 раза), в Сумской области - 16 656 смертей и 3 520 рождений (4,7 раза), в Харьковской области - 34 883 смертей и 7 677 рождений (4,5 раза), а в Черниговской области - 16 434 смертей и 3 756 рождений (4,4 раза).