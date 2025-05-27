Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів, - експерт

На його думку, якщо не скасувати граничні строки, до 2028 року з ринку можуть зникнути 21 тисячі одиниць вантажного парку, що становить понад третину всіх вагонів. При цьому, жодна країна світу не в змозі швидко замістити таку кількість одиниць новим парком.

"Це означатиме: дефіцит перевезень; параліч промислового зростання; втрату тисяч робочих місць у транспортному секторі; зменшення доходів до бюджету. Справжня безпека - це контроль технічного стану, а не "вік у паспорті", - зазначає експерт.

За висновками Гусака сьогодні необхідно: виключити з нормативної бази поняття "граничного строку експлуатації"; закріпити механізм продовження експлуатації за результатами технічного огляду; відкрити шлях до оновлення вагонів через модернізацію, а не примусову заміну.

Норма граничного строку експлуатації вантажних вагонів закладена в наказі №647 Міністерства інфраструктури України ще у 2021 році. Коли вона приймалась лунало багато критики з боку як українського великого бізнесу, так і експертів-транспортників.