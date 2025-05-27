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Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів, - експерт

Фото: Україні слід скасувати граничні строки експлуатації вантажних вагонів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна наразі залишається єдиною державою в Європі, яка жорстко регламентує вік вантажного вагона, не враховуючи його фактичний технічний стан. У ЄС та США підхід діаметрально протилежний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

На його думку, якщо не скасувати граничні строки, до 2028 року з ринку можуть зникнути 21 тисячі одиниць вантажного парку, що становить понад третину всіх вагонів. При цьому, жодна країна світу не в змозі швидко замістити таку кількість одиниць новим парком. 

"Це означатиме: дефіцит перевезень; параліч промислового зростання; втрату тисяч робочих місць у транспортному секторі; зменшення доходів до бюджету. Справжня безпека - це контроль технічного стану, а не "вік у паспорті", - зазначає експерт.

За висновками Гусака сьогодні необхідно: виключити з нормативної бази поняття "граничного строку експлуатації"; закріпити механізм продовження експлуатації за результатами технічного огляду; відкрити шлях до оновлення вагонів через модернізацію, а не примусову заміну. 

Норма граничного строку експлуатації вантажних вагонів закладена в наказі №647 Міністерства інфраструктури України ще у 2021 році. Коли вона приймалась лунало багато критики з боку як українського великого бізнесу, так і експертів-транспортників.

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