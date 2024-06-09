В Україні скасували відключення світла 9 червня

Відключення світла в Україні у неділю, 9 червня, скасували. Сьогодні обмежень не буде ні для населення, ні для бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується", - йдеться у повідомленні.
Як пояснили в "Укренерго", причина скасування відключень - зниження споживання електроенергії у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС.
При зміні ситуації в енергосистемі українців пообіцяють поінформувати додатково.
Росія навесні 2024 року знову почала обстрілювати українську енергетику. Внаслідок атак були зруйновані або серйозно пошкоджені низка ТЕС, розподільчі мережі та інші об'єкти енергетики.
Через це в Україні почали знову вводити графіки відключень світла. Очікувалося, що сьогодні, 9 червня, світло будуть вимикати у період з 20:00 до 22:00.
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