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В Україні скасували проведення перепису населення у 2023 році

П'ятниця 20 жовтня 2023 17:49
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В Україні скасували проведення перепису населення у 2023 році Ілюстративне фото ( twitter.com)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році.

Про це заявив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, уряд визнав розпорядження Кабміну від 09.12.2020 №1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення" таким, що втратило чинність.

"Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - зазначив Мельничук.

Всеукраїнський перепис населення

Періодичний облік населення України проводиться Державною службою статистики з 2001 року. За правилами ООН, перепис населення проводиться кожні 10 років.

Разом з тим запланований на 2011-й рік перепис рішенням Кабінету міністрів було перенесено на два роки через брак коштів. У 2013-му його також відтермінували - спочатку на 2016 рік, а потім через російську військову агресію - вже на 2020 рік.

У 2021 році президент Володимир Зеленський заявляв, що буде проведений електронний перепис населення України в лютому 2023 року. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну від таких планів довелося відмовитися.

Останні приблизні дані щодо кількості населення в Україні вказані на січень 2021 року за результатами непрямого електронного підрахунку, і складають близько 41, 588 млн громадян.

На думку директори Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, всеукраїнський перепис населення в Україні відбудеться не раніше ніж після закінчення війни, й орієнтовна дата - не раніше кінця 2025 року.

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