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В Україні скасували підвищення тарифів на воду з 1 січня

Фото: підвищення тарифів на воду в Україні скасували (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання з 1 січня 2023 року на 10-30%. Проект постанови направлений на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення комісії, ухвалене 30 грудня.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що під час ухвалення рішення 27 грудня члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови та "голосували за різні проекти рішення".

"Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проектів, які були оприлюднені на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів. Тому пропоную направити проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", - сказав він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року в середньому на 10-30%. Рішення щодо 32 водоканалів прийнято 27 грудня.

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