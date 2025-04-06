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По Україні скасовують розважальні заходи на знак жалоби за загиблими у Кривому Розі

Київ, Неділя 06 квітня 2025 13:45
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По Україні скасовують розважальні заходи на знак жалоби за загиблими у Кривому Розі Фото: по Україні скасовують розважальні заходи в День жалоби за загиблими у Кривому Розі (t.me/svoiKR)
Автор: Наталія Юрченко

День жалоби 6 квітня оголосили в Україні через терористичний удар росіян по Кривому Рогу. У регіонах скасовують розважальні заходи.

Де сьогодні вшановують пам'ять жертв російської атаки - розповідає РБК-Україна.

У неділю, 6 квітня, у громадах і містах України оголосили День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 4 квітня. Внаслідок терористичного акту росіян загинуло 18 людей, дев'ять з них - діти. Найменшому було три роки.

Київська міська держадміністрація повідомила, що у столиці сьогодні, 6 квітня, приспустили прапори і заборонили проведення розважальних заходів.

Напередодні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич також зазначав, що у місті будуть скасовані розважальні заходи.

У Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими в Кривому Розі та Харкові. Місцеві театри та торгові центри скасування проведення заходів. У звʼязку з жалобою сьогодні також скасовано всі вистави в одеських театрах

У Калуші Івано-Франківської області скасували два концерти на знак жалоби за загиблими від російської атаки на Кривий Ріг.

Жителі Кривого Рогу продовжують нести квіти та іграшки до місця атаки, на дитячий майданчик.

Фото: у Кривому Розі вшановують пам'ять жертв російської атаки (suspilne.media)

У містах та громадах українці приносять іграшки, солодощі та квіти до місць вшанування пам'яті на знак підтримки Кривого Рогу.

Фото: у Прилуках вшанували пам'ять загиблих у Кривому Розі (t.me/priluki)

Удар по Кривому Рогу

Ввечері 4 квітня росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Ворожа ракета з касетними боєприпасами вибухнула у повітрі. Під ударом був житловий масив, зокрема, дитячий майданчик.

Внаслідок цинічної атаки ворога загинули 18 осіб. Серед жертв дев'ятеро дітей. Постраждали понад 70 осіб.

За кілька годин після ракетного удару окупанти атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок атаки дронів загинула жінка, ще семеро осіб поранені.

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