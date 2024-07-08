В Україні шукають нове приміщення для зруйнованої лікарні "Охматдит"
В результаті російського удару по Києву у понеділок, 8 липня, була зруйнована будівля однієї з найбільших дитячих лікарень "Охматдит". Наразі триває пошук нової локації для медиків та пацієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, наслідки цієї атаки буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів. Наразі низка мінічтерству будуть опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення медичних закладів і допомоги постраждалим.
Також президент Володимир Зеленський доручив знайти та розглянути нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту".
"Весь день триває розбір завалів. На місці працюють рятувальники. Всім постраждалим надається допомога. За попередніми даними, внаслідок цієї атаки по всій Україні загинуло понад 30 людей, більше сотні постраждалих", - написав Шмигаль.
Удар РФ по Києву 8 липня
Вранці понеділка, 8 липня, Росія завдала ракетних ударів по Києву. Під перший обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Наразі там триває розбір завалів та пошуки людей, які можуть бути під ними.
Під час повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.
Детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.
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