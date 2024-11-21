В Україні сформують перелік терористичних організацій

Боротьба з терористами

З початку повномасштабної війни в Україні активізувалася діяльність пов'язаних з Росією діяльність терористичних груп.

Служба безпеки регулярно виявляє і затримує проросійських диверсантів і провокаторів, що здають ФСБ координати об'єктів для ракетних ударів, а також виявляє організаторів терактів.

Так, днями СБУ спільно з Нацполіцією затримала в Одесі трьох неповнолітніх жителів, що планували серію вибухів та підпалів у різних областях країни.

У Харкові СБУ знешкодила групу російського ГРУ, що шпигувала за українськими військовими та влаштовувала терористичні акти.

Також спецпризначенці затримали російського агента-командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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