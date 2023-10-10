В Україні розширять програму помічників ветеранів. У яких областях працюватиме проект

Уряд України сьогодні, 10 жовтня, розширив проєкт помічника ветерана на ще шість регіонів. Також було виділено додаткові 44,2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Нова ветеранська політика – це увага і повага до кожного захисника. Ключовим є інститут помічника ветеранів. Він допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі проект запущений в чотирьох регіонах: Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.
"Уряд сьогодні розширює цей проект ще на 6 регіонів: Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та на місто Київ. Та спрямовуємо на його реалізацію 44,2 млн гривень", - сказав глава уряду.
Шмигаль пояснив, що 550 помічників ветерана працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками й захисницями. В перспективі уряд планує збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки.
На тлі повномасштабної агресії РФ проти України Міністерство соціальної політики взялось за впровадження низки проектів, спрямованих на надання допомоги військовим та ветеранам.
Заяву на участь у проекті помічника ветерана можна подати на платформі "е-Ветеран". У Мінреінтеграції повідомили, що відібраних учасників спрямують на навчання, підвищення кваліфікації та працевлаштування в одній із територіальних громад.
Нещодавно Шмигаль сказав, що уряд України запускає нові експериментальні проекти, які стосуються військовослужбовців ЗСУ та ветеранів.
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