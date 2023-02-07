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В Україні розсекретили архівні документи про масові депортації у 40-50 роках

Фото: МВС розсекретило архіви про репресії та депортації у 40-50 роках (GettyImages)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство внутрішніх справ розсекретило архіви про репресії та масові депортації жителів західних областей України радянською владою у 1940-х та 1950-х роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією МВС скасувала гриф "Для службового користування" з документів які стосуються масових депортацій у 40-50 роках минулого століття.

Зазначається, що закон "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" дозволяється оприлюднювати архівну інформацію щодо репресії радянською владою.

"Документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах", - зазначив директор Департаменту документообігу та контролю Іван Сопіга.

У фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території заходу України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Нагадаємо, раніше у Росії оприлюднили архівні дані про останні дні Адольфа Гітлера в бункері.

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