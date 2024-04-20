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В Україні розробляють стратегію активного довголіття: у чому вона полягає

Фото: в Україні розробляють стратегію активного довголіття (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська влада зайнялася створенням стратегії активного довголіття, в рамках якої планується підтримувати громадян похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

Як зазначили у Мінсоцполітики, представники відомства, міжнародні та громадські організації напрацювали бачення того, як держава та суспільство можуть забезпечити якісне життя для літніх громадян України.

На підставі цього бачення вирішили розробити стратегію активного довголіття - документ, який формуватиме державну політику щодо підтримки людей похилого віку.

"Цей документ має бути покажчиком і для держави, для місцевого самоврядування, для громадських організацій. Усі розумітимуть, як вони повинні долучитися до реалізації цієї стратегії. Ця стратегія - документ про дуже конкретних людей, які живуть поряд з вами і потребують підтримки або залучення", - заявила заступник міністра соцполітики Уляна Токарєва.

За її словами, важливо домовитися з кожною українською громадою щодо підтримки такої стратегії.

Зазначимо, згідно з останніми даними, в Україні близько 9 мільйонів громадян похилого віку. Це кожний п'ятий мешканець міста чи кожний третій мешканець села.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дію програми ООН, у рамках якої здійснюються виплати пенсіонерам, продовжено ще на три місяці.

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