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В Україні розробляють нову програму забезпечення житлом військових: що вона передбачає

Середа 09 квітня 2025 18:32
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В Україні розробляють нову програму забезпечення житлом військових: що вона передбачає Фото: Ілюстративне - будівництво житла (facebook.com/luckyland.dim)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міноборони змінює підхід до забезпечення житлом військовослужбовців та їхніх сімей. Зараз нова концепція проходить громадське обговорення.

Про подробиці нового підходу розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Міністерство оборони України розпочало реалізацію важливої програми, спрямованої на покращення житлових умов для військовослужбовців та осіб, які були звільнені з лав ЗСУ. Розроблено концепцію Державної цільової програми, яка допоможе забезпечити житлом тих, хто потребує цього найбільше, зокрема учасників бойових дій, сім'ї загиблих та важкопоранених.

Проект вже пройшов внутрішнє погодження та наразі знаходиться на етапі громадського обговорення. Заступник міністра оборони Сергій Мельник зазначив, що основною метою є створення прозорої та ефективної системи, яка враховуватиме різні потреби військових.

Також паралельно з програмою Міноборони готує до запуску цифровізацію процесу квартирного обліку, що дозволить спростити та прискорити процедуру надання житла. Важливою частиною програми стане можливість для тисяч військових сімей, які наразі проживають у службовому житлі, отримати право на його постійне використання.

Ці ініціативи мають на меті значно покращити житлові умови для військових та створити більш зручну і прозору систему для отримання житла.

Нагадаємо, усі українські військовослужбовці, включаючи мобілізованих і контрактників, мають право на забезпечення житлом. Вони можуть отримати службове житло, компенсацію за оренду чи купівлю квартири. Це право поширюється також на сім'ї загиблих і зниклих безвісти військових. Крім того, військові з вислугою понад 20 років і курсанти з родинами мають право на постійне житло або грошову компенсацію за оренду.

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