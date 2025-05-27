В Україні розробили турель ППО зі ШІ, система вже відпрацювала по "Шахедах" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на United24 media .

Турель була розроблена для захисту українських міст від російських ударних дронів.

"Втручання людини, наприклад, солдата, який вручну наводить турель, не потрібне. Розгорніть Sky Sentinel у бойову позицію, передайте йому дані радара, і він зробить все інше: виявить, зафіксує, відстежить траєкторії польоту, розрахує постріл і здійснить вогонь. Все самостійно", - розповідають розробники.

Розробка обладнана:

великокаліберним кулеметом M2 Browning;

системою датчиків.

Фото: в Україні розробили турель ППО зі ШІ, система вже відпрацювала по "Шахедах" (Микита Шандиба)

Турель також здатна перехоплювати невеликі й швидкорухомі цілі, швидкість яких досягає 800 кілометрів на годину, що достатньо для ураження "Шахедів" або ж двічі менших від них об'єктів.

Максимальна дальність ураження Sky Sentinel - засекречена. Втім, відомо, що прицільна дальність стрільби кулемета M2 по повітряним цілям сягає 1,5 кілометра.

"Кожен блок коштує близько 150 000 доларів. Для ефективного захисту міста знадобиться від 10 до 30 турелей, що все одно дешевше, ніж одна ракета-перехоплювач з багатьох традиційних систем ППО. А оскільки кожна Shahed-136 коштує близько 100 000 доларів, Sky Sentinel пропонує економічно ефективну відповідь на невпинну загрозу", - стверджують розробники.