В Україні розпочинається підготовка менеджерів з відбудови на базі напрацювань Mariupol Reborn

Навчання буде відбуватися за напрямками: побудова принципів відновлення на рівні місцевого самоврядування, розробка планів та стратегій, співпраця з міжнародними донорськими організаціями, деокупація свідомості, подолання соціальних конфліктів та робота з ветеранами.

Формування навчальних програм і модулів стартує вже у липні, за участі наукової спільноти. Тоді ж організатори проекту планують розпочати прийом заявок на участь від місцевих громад.

На вересень заплановано початок навчання, що триватиме протягом півроку. Найкращі випускники зможуть продовжити підготовку вже на академічному рівні у Mariupol Academy.

"Ми говоримо про інтеграцію з європейською спільнотою, але так само ми маємо говорити і про готовність наших команд до масштабного відновлення. Важливо, щоб ми навчилися писати європейські проєкти. Важливо, щоб ми навчилися думати, як європейці. Важливо, щоб ми формували майбутнє, стратегічне майбутнє своїх громад, обговорюючи з ними. І саме це буде можливо завдяки експертному навчанню на рівні громад через Школу відновлення. Це єднання досвіду і експертизи, яка є сьогодні в Україні і в Європі. Є інструменти, є країни і міста, які відродилися після Другої світової війни. І ми хочемо поєднати це в навчальний процес", - розповідає голова Секції тимчасово окупованих та деокупованих громад АМУ, мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Навчання відбуватиметься на базі напрацювань, які протягом майже двох років розробляла команда Mariupol Reborn. Це перший подібний досвід в Україні, де в одному проєкті зібрано всі основні напрямки відбудови міста - від швидких кроків, які потрібні одразу після деокупації, до повної довгострокової візії його розвитку.

"Освіта - це саме той напрямок, який може додатковий ресурс Україні, дати додаткові можливості людям, і таким чином дати можливість відновленню України. Ми готові працювати в 3 напрямках. Перший напрямок - це дослідження, це наукова експертиза, це підтримка тих проектів, які будуть агрегованим в ідею, яку потім можна буде масштабувати по Україні. Другий напрямок - це конкретно підготовка фахівців. І третій напрямок - це можливість європейської експертизи. Коштів багато. Як їх взяти, як підготувати проект, як його правильно подати, яким чином обгрунтувати, яким чином підготувати фінансовий аналіз цього проекту - ось це головне", - пояснює Геннадій Зубко, голова наглядової ради Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Запуск Школи відновлення став можливим завдяки підтримці міжнародних донорів та групі компаній SCM Ріната Ахметова, що є постійним партнером Mariupol Reborn від моменту створення проєкту.

"Як для великого бізнесу, людський капітал для нас - це перший пріорітет. І все, на чому сфокусовані зараз - допомагати йому розвиватися. Ми робимо це всередині наших бізнес-проєктів, і саме заради цього ми підтримуємо цей проєкт, який міська рада Маріуполя ініціює разом з Києво-Могилянською академією та іншими партнерами. Той досвід, який зараз напрацьовується в Україні, буде не лише "курсами підвищення кваліфікації", а створить певну експертизу, яка буде універсальною для України, і яка допоможе Україні наростити спроможність. Тому що це один із найбільших бар'єрів для України. Тут мають бути готові люди, які будуть спроможні використовувати інвестиції максимально ефективно", - наголосила директорка з комунікацій SCM, членкиня наглядової ради ГО "Маріуполь.Реборн" Наталія Ємченко.

Подібні проекти вже показали свою ефективність у відбудові європейських міст, що постраждали під час Другої світової війни. Так, наприклад, одна із найкращих нині бізнес-шкіл в Європі INSEAD була започаткована на базі академічного ресурсу, який залишився після підготовки спеціалістів для реалізації Плану Маршалла.

Наразі в Україні 2804 населених пунктів, що знаходяться під окупацією, ще 3491 громада постраждала від російського вторгнення. Попередня оцінка збитків, завданих Україні, складає 140 мільярдів євро.