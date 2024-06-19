В Украине начинается подготовка менеджеров по восстановлению на базе наработок Mariupol Reborn

Обучение будет проходить по направлениям: построение принципов восстановления на уровне местного самоуправления, разработка планов и стратегий, сотрудничество с международными донорскими организациями, деоккупация сознания, преодоление социальных конфликтов и работа с ветеранами.

Формирование обучающих программ и модулей стартует уже в июле, при участии научного сообщества. Тогда же организаторы проекта планируют приступить к приему заявок на участие от местных общин.

На сентябрь запланировано начало обучения, которое продлится полгода. Лучшие выпускники смогут продолжить подготовку на академическом уровне в Mariupol Academy.

"Мы говорим об интеграции с европейским сообществом, но так же мы должны говорить и о готовности наших команд к масштабному восстановлению. Важно, чтобы мы научились писать европейские проекты. Важно, чтобы мы научились думать, как европейцы. Важно, чтобы мы формировали будущее, стратегическое будущее своих общин, обсуждая с ними, и именно это будет возможно благодаря экспертному обучению через Школу восстановления. Второй мировой войны. И мы хотим объединить это в учебный процесс", – рассказывает глава Секции временно оккупированных и деоккупированных общин АГУ, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Обучение будет проходить на базе наработок, которые почти два года разрабатывала команда Mariupol Reborn. Это первый подобный опыт в Украине, где в одном проекте собраны все основные направления восстановления города - от быстрых шагов, необходимых сразу после деоккупации, до полного долгосрочного видения его развития.

"Образование – это именно то направление, которое может дополнительный ресурс Украине, дать дополнительные возможности людям, и таким образом дать возможность восстановлению Украины. Мы готовы работать в 3 направлениях. Первое направление – это исследование, это научная экспертиза, это поддержка тех проектов, которые будут агрегированы в идею, которую потом можно будет масштабировать по Украине. Второе направление - это конкретно подготовка специалистов. каким образом подготовить финансовый анализ этого проекта – вот это главное", - объясняет Геннадий Зубко, председатель наблюдательного совета Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Запуск школы восстановления стал возможным благодаря поддержке международных доноров и группе компаний SCM Рината Ахметова, которая является постоянным партнером Mariupol Reborn с момента создания проекта.

"Как для крупного бизнеса, человеческий капитал для нас – это первый приоритет. И все, на чем сфокусированы сейчас – помогать ему развиваться. Мы делаем это внутри наших бизнес-проектов, и именно ради этого мы поддерживаем этот проект, который городской совет Мариуполя инициирует вместе с Киево-Могилянской академией и другими партнерами. Тот опыт, который сейчас нарабатывается в Украине, будет не только "курсами повышения квалификации", но и создаст определенную экспертизу, которая будет универсальной для Украины, которая поможет Украине нарастить способность. из самых больших барьеров для Украины. Здесь должны быть готовы люди, которые будут способны использовать инвестиции максимально эффективно", - подчеркнула директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн" Наталья Емченко.

Подобные проекты уже показали свою эффективность в восстановлении пострадавших во время Второй мировой войны европейских городов. Так, например, одна из лучших ныне бизнес-школ в Европе INSEAD была основана на базе академического ресурса, оставшегося после подготовки специалистов по реализации Плана Маршалла.

Сейчас в Украине 2804 находящихся под оккупацией населенных пункта еще 3491 община пострадала от российского вторжения. Предварительная оценка ущерба, нанесенного Украине, составляет 140 миллиардов евро.