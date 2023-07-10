UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва Bayraktar, - Камишін

Фото: безпілотники Bayraktar виготовлятимуть в Україні (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Про його будівництво домовилися кілька років тому.

Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Сьогодні цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", - сказав міністр

За його словами, саме той великий завод Bayraktar, про який ще кілька років тому домовлялися, проте потім "були зупинки, скандали".

"Завод почав будуватися на ділі, а не лише у меморандумі", - додав Камишін.

Завод Bayraktar

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території нашої країни.

Компанія Baykar вже отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Гендиректор Baykar Халюк Байрактар сказав, що завод в Україні відкриють уже 2025 року. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

За його словами, основна частина підготовчих робіт вже виконується, і очікується, що завод буде електрифіковано у липні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция