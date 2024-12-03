В Україні показали оновлений кросовер Opel Mokka: названо ціни та характеристики

Інтер’єр Opel Mokka отримав два 10-дюймових дисплеї уже в стандартній комплектації: один виступає основою кластера панелі приладів для водія, а інший є центральним елементом керування мультимедійною системою. З оновленням остання отримала функцію налаштування ярликів-віджетів швидкого доступу. Крім того, автомобіль отримав нове кермо та нову центральну консоль зі зменшеною кількістю кнопок.

Кросовер Opel Mokka на українському ринку буде доступний з бензиновим двигуном 1.2 PureTech на 130 к.с. і автоматичною трансмісією на 8 передач. Ціни на Opel Mokka з турбобензиновим двигуном стартують з позначки у 1 077 500 гривень.

Нагадаємо, що Opel Mokka випускається на заводі Пуассі у Франції. Кросовер збудовано на платформі Common Modular Platform (CMP), яка лежить в основі Peugeot 208/2008, Opel Corsa та DS3 Crossback. Машина також доступна у електричній версії.