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В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Неділя 03 листопада 2024 02:41
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В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW
Автор: Вадим Ребрина

Російські війська 2 листопада трохи просунулися північніше Курахово. На решті напрямів в Україні лінія фронту не змінювалася. У Курській області РФ просування зафіксовано як у російської, так і української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операції ЗСУ у Росії

Українські та російські війська незначно просунулися на північний захід від Суджі на тлі боїв на українському виступі в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показують, що українські війська трохи просунулися в лісовій місцевості в північних Погребках (на північний захід від Суджі), а російські війська трохи просунулися на південь уздовж вулиці Новоселівка в іншому районі північних Погребків.

Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземні атаки на захід від головного виступу Курської області у Глушківському районі 2 листопада.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські війська 1 та 2 листопада продовжували обмежені наступальні операції в районі Вовчанська та Глибокого, але не просунулися вперед.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна 2 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська продовжили наземні атаки:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;
  • на схід від Куп'янська в районі Піщаного;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Кругляківки, Колесниківки, Загризово та Лозової;
  • на північний захід від Кремінної в районі Дружелюбівки, Макіївки, Катеринівки, Греківки, Терного та Ямполівки;
  • на захід від Кремінної біля Торського;
  • на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські війська продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку, у тому числі на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки і на південний схід від Сіверська в районі Івано-Даріївки, але не досягли підтвердженого поступу в цьому районі.

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Часового Яру, у тому числі на південь від Часового Яру в напрямку Предтечино і Ступочки, однак жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW Російські війська 1 і 2 листопада продовжували наступальні операції в районі Торецька та на південний захід від Торецька у напрямку Щербинівки та Сухої Балки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

За повідомленнями, російські війська просунулися на південний схід від Покровська в районі Селидового.

Російські військові блогери стверджують, що окупанти просунулися на захід від Селидового у напрямку Новоолексіївки та досягли околиць Григорівки, але ISW не виявив візуального підтвердження цих заяв.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Російські війська нещодавно трохи просунулися на північ від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Вознесенки (на північ від Курахового).

Російські війська продовжили наступальні операції на Вугледарському напрямі 2 листопада, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступ:

  • на північний захід від Вугледару в районі Ясної Поляни, Шахтарського та Максимівки;
  • на північ від Вугледару в районі Трудового та у напрямку Успенівки;
  • і на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у районі кордону Донецької та Запорізької областей 2 листопада.


В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW "Південна вісь"

Обмежені бої тривали на заході Запорізької області, у тому числі в районі Нестерянки (на північний захід від Роботиного).

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Український Генштаб повідомив, що російські війська продовжували наземні атаки у напрямку Дніпра, мабуть, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови у дельті річки Дніпро.

Російський користувач Telegram, який стверджує, що є співробітником невказаного підрозділу російських спецслужб, заявив, що українські війська поранили та вбили військовослужбовців російського 104-го повітряно-десантного полку (76-а дивізія ВДВ) під час успішного удару HIMARS поблизу окупованого Скадовська Херсонської області.

В Україні росіяни просунулися лише на одному напрямку: карти ISW

Згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 22:00, 2 листопада, на фронті з початку доби сталося 167 бойових зіткнень. Майже третина з них була на Курахівському напрямку.

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Війна Росії проти України
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