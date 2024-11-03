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В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Воскресенье 03 ноября 2024 02:41
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В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска 2 ноября незначительно продвинулись к северу от Курахово. На остальных направлениях в Украине линия фронта не менялась. В Курской области РФ продвижение зафиксировано как у российской, так и у украинской сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операции ВСУ в России

Украинские и российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Суджи на фоне продолжающихся боев на украинском выступе в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 2 ноября, показывают, что украинские войска незначительно продвинулись в лесной местности в северных Погребках (северо-западнее Суджи), а российские войска незначительно продвинулись на юг вдоль улицы Новоселовка в другом районе северных Погребков.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных атаках к западу от главного выступа Курской области в Глушковском районе 2 ноября.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские войска 1 и 2 ноября продолжали ограниченные наступательные операции в районе Волчанска и Глубокого, но не продвинулись вперед.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 2 ноября, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские войска продолжили наземные атаки:

  • к северо-востоку от Купянска в районе Петропавловки;
  • к востоку от Купянска в районе Песчаного;
  • к юго-востоку от Купянска в районе Кругляковки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой;
  • к северо-западу от Кременной в районе Дружелюбовки, Макеевки, Катериновки, Грековки, Терного и Ямполовки;
  • к западу от Кременной возле Торского;
  • южнее Кременной в районе Серебрянского лесничества.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские войска продолжали наступательные операции на Северском направлении, в том числе к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и к юго-востоку от Северска в районе Ивано-Дарьевки, но не добились подтвержденного продвижения в этом районе.

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Часова Яра, в том числе к югу от Часова Яра в направлении Предтечино и Ступочки, однако никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISWРоссийские войска 1 и 2 ноября продолжали наступательные операции в районе Торецка и к юго-западу от Торецка в направлении Щербиновки и Сухой Балки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

По сообщениям, российские войска продвинулись к юго-востоку от Покровска в районе Селидово.

Российские военные блогеры утверждают, что оккупанты продвинулись к западу от Селидово в направлении Новоалексеевки и достигли окраин Григорьевки, но ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северу от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Вознесенки (к северу от Курахово).

Российские войска продолжили наступательные операции на Угледарском направлении 2 ноября, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступление:

  • к северо-западу от Угледара в районе Ясной Поляны, Шахтерского и Максимовки;
  • к северу от Угледара в районе Трудового и в направлении Успеновки;
  • и к северо-востоку от Угледара в районе Константиновки, Антоновки и Катериновки.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в районе границы Донецкой и Запорожской областей 2 ноября.


В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW"Южная ось"

Ограниченные бои продолжались на западе Запорожской области, в том числе в районе Нестерянки (к северо-западу от Работино).

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска продолжали наземные атаки в направлении Днепра, вероятно, имея в виду восточный (левый) берег Херсонской области и острова в дельте реки Днепр.

Российский пользователь Telegram, утверждающий, что является сотрудником неуказанного подразделения российских спецслужб, заявил, что украинские войска ранили и убили военнослужащих российского 104-го воздушно-десантного полка (76-я дивизия ВДВ) в ходе успешного удара HIMARS вблизи оккупированного Скадовска Херсонской области.

В Украине россияне продвинулись только на одном направлении: карты ISW

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на вечер 22:00, 2 ноября, на фронте с начала суток произошло 167 боевых столкновений. Почти треть из них были на Кураховском направлении.

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