В Україні різко подорожчає шоколад та какао: експерти дали прогноз по цінах

Ціни на какао-боби, основну сировину для виробництва шоколаду та какао, досягли рекордних рівнів на світових ринках. В Україні очікується значне подорожчання цих продуктів вже найближчими тижнями.

Про те, як та чому зростуть ціни на шоколад і какао, – читайте в огляді журналіста РБК-Україна Аліка Сахна.

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У 2024 році какао-боби стали найприбутковішим сировинним товаром, перевершивши навіть біткоїн і фондовий ринок США. Саме з цього продукту виробляють шоколад та популярні гарячі напої, такі як какао. Причини здорожчання криються в системних проблемах, які накопичувалися впродовж останніх років.

Причини рекордного здорожчання та кризи в галузі

Вартість какао з постачанням у березні 2024 року досягла майже 12 тисяч доларів за метричну тонну, що означає зростання на 185% порівняно з початком минулого року, повідомляє MarketWatch. Для порівняння, біткоїн протягом минулого року подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 – лише на 25%. Станом на 5 січня ф'ючерси на Нью-Йоркській біржі на какао-боби коштують близько 11,5 тисяч доларів за тонну.

Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар зазначає у коментарі РБК-Україна, що таке рекордне здорожчання какао є наслідком кризи, яка накопичувалася протягом 15 років. За його словами, системні проблеми загострилися протягом останніх 5 років, а пік припав на сезон 2023-2024. На ці процеси вплинули, зокрема, екологічні фактори, які виникли у найбільших постачальників какао-бобів у світі – Кот-д'Івуара та Гани. Саме ці дві країни забезпечували до 65% світових обсягів сировини.

"Однією з головних причин кризи є старіння какао-плантацій в Африці. Багато дерев, висаджених на межі 2000-х років, вже досягли 25-річного віку, що значно знизило їхню продуктивність, оскільки середня тривалість плодоношення какао-дерев становить 20-25 років. Перші ознаки проблем стали очевидними ще в вересні 2023 року, коли врожай почав різко падати. Наразі врожайність на цих старих плантаціях знизилася майже вдвічі. Крім того, нові екологічні обмеження на вирощування какао в збережених лісових зонах ще більше ускладнюють ситуацію, змушуючи фермерів активно оновлювати свої плантації", – пояснює Бондар.

Він додає, що нові рослини потребують часу для того, щоб почати плодоносити. Зазвичай це займає 3-4 роки. Тому, за прогнозом експерта, очікуваний результат відновлення врожайності ми побачимо не раніше 2026-2027 років. За даними MarketWatch, цей сільськогосподарський рік завершився із найбільшим за останні 60 років дефіцитом пропозиції какао-бобів.

Коли та наскільки здорожчає шоколад і какао в Україні

Ціни на какао-боби на світових ринках демонстрували зростання протягом усього минулого року. Перший великий стрибок вартості припав на весну 2024 року, коли ціна продукту збільшилася в три рази. Український ринок відчув це здорожчання лише через 3-4 місяці завдяки запасам, але згодом ціни дещо відкаталися. Однак наприкінці року вартість знову повернулася до рекордних показників.

"Для роздрібних магазинів і споживачів ці зміни будуть найбільш відчутні ближче до весни, коли на складах закінчаться старі запаси, а на нові партії поступово підвищуватимуть ціни. Проте на світових біржах вартість постійно коливаються. Наприклад, ціна на какао-боби влітку піднялася до 12,5 тисяч доларів, а потім знову впала до 7 тисяч доларів. Тому давати точні прогнози складно – все може змінитися", – розповів РБК-Україна представник компанії "Какао клуб".

Ігор Бондар зауважує, що повне здорожчання шоколаду та какао в Україні очікується впродовж наступних трьох тижнів. За його словами, здорожчання відбувається відповідно до біржової динаміки, яка, в свою чергу, залежить від ринкових тенденцій.

"Останні два місяці ми спостерігаємо, як біржа виросла на понад 50%, а деякі позиції навіть на 70%. Цей тренд продовжиться. Ключове питання – який саме товар подорожчає: терте какао-масло чи порошок із жиром. Якщо ситуація повторить торішній сценарій, то обидві позиції можуть піти вгору. Збільшення вартості в гривнях очікується на рівні 70% порівняно з осінню. Часткове здорожчання вже сталося – близько 5-7% залежно від бренду та імпортера", – зазначає Бондар.

У найближчі тижні експерт очікує здорожчання цін на шоколад та какао в Україні на 50-70% порівняно з осінню 2024 року. За його словами, це зростання стало результатом підвищення вартості сировини на місцях збору какао-бобів. Наразі тривають переговори та укладаються нові контракти на 2025 рік, хоча збір врожаю ще не почався.

Ігор Бондар пояснює, що какао регулюється двома основними парами товарів: какао-маслом і тертим какао, які використовуються в шоколаді, а також какао-порошком та жиром, що входять до складу глазурі та какао-напоїв. Як правило, на світових ринках ціни зростають лише на одну з цих пар товарів.

"Минулого року зростання вартості здебільшого відбулося по парі шоколад – тобто по какао-маслу і тертому какао. Сировина подорожчала в чотири рази, а готовий шоколад – у 2,5-3 рази. Це пов'язано з тим, що шоколад складається не лише з какао, а й з інших інгредієнтів, таких як жир і цукор, що займають до 30% від вартості кінцевого продукту", – зазначає він.

Згідно з прогнозами експерта, у разі подорожчання "шоколадної пари" (масло та терте какао) плитка шоколаду, яка наразі коштує близько 40-50 гривень, може піднятися в ціні до 80-85 гривень протягом наступного місяця. Однак, якщо зростання стосуватиметься лише "какао-пари" (какао-порошок та жир для глазурі), це не означатиме такого різкого подорожчання шоколаду.

Власниця інтернет-магазину "CacaoGold" Марина Новикова в коментарі для РБК-Україна зазначає, що останню партію продукції довелося закуповувати за підвищеними цінами.

"Ціна за кілограм тертого какао вже на 150 гривень дорожча порівняно з минулим роком. Тепер кілограм тертого у нас коштує 1000 гривень, і, ймовірно, ціна на шоколад також дещо зросте. У нас була велика партія, яку ми закупили минулого року за старими цінами, але коли запаси закінчилися, ми купили нову", – розповідає вона.

Також Новикова додає, що основна продукція зараз постачається з Нідерландів. Вартість нової партії какао-порошку, яку закупили у грудні, зросла на 50 гривень за кілограм. За її словами, це вже відображається на ціні готових продуктів.

Як виробники здешевлюють шоколад

У компанії "Какао клуб" повідомили РБК-Україна, що в останні роки, через зниження купівельної спроможності більшості населення, в Україні найчастіше купляють дешеві сорти шоколаду. Їх виробляють місцеві компанії з використанням замінників або глазурі.

Марина Новикова пояснює, що справжній шоколад складається з какао-масла, какао-тертого та цукру з ваніллю. За її словами, якщо додаються рослинні жири або інші інгредієнти, то такий продукт вже варто називати глазур'ю.

"Кристалічна структура какао-масла – це основа, яка визначає якість справжнього шоколаду. Проте на практиці багато продуктів, що містять цукор і мають коричневий колір, часто називають шоколадом. Коли змінюється склад інгредієнтів, це впливає на ціну готового продукту. Для зниження вартості виробники можуть зменшити, наприклад, вміст молока в молочному шоколаді – з 38% до 34% або навіть нижче. Також можуть зменшити частку какао-масла, що, в свою чергу, погіршить смакові властивості й текстуру шоколаду", – зауважує вона.

Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар стверджує, що якісний шоколад в Україні просто переміститься в сегмент преміум-класу, де споживач буде готовий витрачати більше, але споживати менше. При цьому, додає він, у середньому сегменті (мас-маркет, середній плюс і мінус) кількість шоколаду зменшують за рахунок наповнювачів та інших інгредієнтів.

"Що стосується кінцевих продуктів, то їх почали здешевлювати ще півтора року тому. Зниження цін відбувається не тільки завдяки новим технологіям, а й через зменшення об'єму порцій. Це стало нормою не тільки в Україні, а й в Європі. Наприклад, пів року тому KitKat зменшив розмір батончика на 25-27%, оскільки вони не могли зменшити товщину шару шоколаду. Водночас в Україні деякі виробники роблять навпаки – залишили той самий об’єм, але зменшили товщину глазурі у кілька разів", – ділиться деталями Ігор Бондар.

Експерт наводить приклад так званого дубайського шоколаду, в якому самого шоколаду міститься лише 30-40%, а решта – це начинка. Хоча вона якісна, але дешевша за чистий шоколад. Такий продукт має великий попит серед населення та значну націнку.

Також він зазначає, що ціну шоколаду знижують не лише завдяки солодким наповнювачам, а й за рахунок кількості горіхів. Бондар підкреслює, що ще зовсім недавно шоколад з горіхами (мигдалем чи фундуком) вважався елітним, а зараз став бюджетним варіантом. За його словами, деякі відомі бренди, щоб зекономити на порції шоколаду, вдвічі збільшили кількість горіхів.