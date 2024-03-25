В Україні ринок ТВЕН є легальним на 99,9%, - Nielsen
99.9% зібраних і досліджених пачок ТВЕН в Україні мали маркування, яке відповідає вимогам українського законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Nielsen в Україні.
Таким чином, на відміну від традиційних сигарет, ринок ТВЕН в Україні розвивається лише в легальному середовищі, а нелегальна продукція практично відсутня через складність її виробництва.
Всього було проаналізовано 600 пачок і єдина знайдена пачка з маркуванням, яке не відповідає вимогам законодавства, маркована як для Duty Free, і складає 0.1% від загальної вибірки. Збір пачок здійснювався з 12 по 24 лютого 2024 року в трьох великих містах України (Київ, Одеса, Львів).
Такі результати подібні до тих, які були отримані в попередній хвилі дослідження, проведеного 2 роки тому (у 4 кварталі 2021 року), коли збір пачок здійснювався у більшій кількості міст (7).
Нагадаємо, згідно з останнім дослідженням Kantar, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні зріс до 25,7%(станом на жовтень).
Такий відсоток "тіні" є абсолютним антирекордом за всю історію дослідження Kantar нелегальної торгівлі сигаретами в Україні, починаючи з 2011 року.
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