В Україні проведуть публічні консультації з житлової політики: як взяти участь

"Мета консультацій - зібрати пропозиції щодо ініціатив, запропонованих у законопроекті "Про основні засади житлової політики". На основі отриманих даних ми сформуємо рекомендації щодо вдосконалення цього законопроекту", - пояснила вона.

Зокрема, в ході консультацій планується обговорення питань щодо:

механізмів здійснення житлової політики;

забезпечення доступності та прозорості реалізації житлової політики;

розподілу повноважень учасників процесу;

механізмів врегулювання житлових правовідносин.

На консультації запрошується широке коло учасників: ветерани, молодь, ВПО, громадяни, які стоять у черзі на отримання житла, керівники ОСББ; народні депутати України, науковці та експерти з питань житлової політики, судді та юристи з питань житлового права, представники профільних міністерств, громадських організацій, міжнародних організацій, органів та асоціацій місцевого самоврядування, фінансових установ. Також участь можуть взяти інші зацікавлені громадяни.

Публічні консультації будуть складатися з трьох сесій і відбудуться у форматі онлайн-обговорення на платформі Zoom. Щоб долучитися до них, треба заповнити онлайн-форму за посиланнями, що вказані нижче.

Учасники, які не зможуть взяти участь в онлайн-обговоренні, матимуть можливість переглянути записи публічних консультацій та висловити свої пропозиції в електронній анкеті, що буде доступна на офіційних вебсайтах та Facebook-сторінках організаторів.

Передбачено три онлайн-обговорення для представників різних частин України:

9 квітня (10:00 - 12:30) – м. Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська області. Реєстраційна форма на першу сесію.

16 квітня (10:00 - 12:30) – АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська області. Реєстраційна форма на другу сесію.

23 квітня (10:00 - 12:30) – Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області. Реєстраційна форма на третю сесію.