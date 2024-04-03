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В Україні проведуть публічні консультації з житлової політики: як взяти участь

Середа 03 квітня 2024 20:14
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В Україні проведуть публічні консультації з житлової політики: як взяти участь Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Публічні консультації "Сучасна та ефективна житлова політика" пройдуть протягом квітня для різних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Мета консультацій - зібрати пропозиції щодо ініціатив, запропонованих у законопроекті "Про основні засади житлової політики". На основі отриманих даних ми сформуємо рекомендації щодо вдосконалення цього законопроекту", - пояснила вона.

Зокрема, в ході консультацій планується обговорення питань щодо:

  • механізмів здійснення житлової політики;
  • забезпечення доступності та прозорості реалізації житлової політики;
  • розподілу повноважень учасників процесу;
  • механізмів врегулювання житлових правовідносин.

На консультації запрошується широке коло учасників: ветерани, молодь, ВПО, громадяни, які стоять у черзі на отримання житла, керівники ОСББ; народні депутати України, науковці та експерти з питань житлової політики, судді та юристи з питань житлового права, представники профільних міністерств, громадських організацій, міжнародних організацій, органів та асоціацій місцевого самоврядування, фінансових установ. Також участь можуть взяти інші зацікавлені громадяни.

Публічні консультації будуть складатися з трьох сесій і відбудуться у форматі онлайн-обговорення на платформі Zoom. Щоб долучитися до них, треба заповнити онлайн-форму за посиланнями, що вказані нижче.

Учасники, які не зможуть взяти участь в онлайн-обговоренні, матимуть можливість переглянути записи публічних консультацій та висловити свої пропозиції в електронній анкеті, що буде доступна на офіційних вебсайтах та Facebook-сторінках організаторів.

Передбачено три онлайн-обговорення для представників різних частин України:

9 квітня (10:00 - 12:30) – м. Київ, Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська області. Реєстраційна форма на першу сесію.

16 квітня (10:00 - 12:30) – АР Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська області. Реєстраційна форма на другу сесію.

23 квітня (10:00 - 12:30) – Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області. Реєстраційна форма на третю сесію.

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