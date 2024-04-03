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В Украине проведут публичные консультации по жилищной политике: как принять участие

Среда 03 апреля 2024 20:14
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В Украине проведут публичные консультации по жилищной политике: как принять участие Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Публичные консультации "Современная и эффективная жилищная политика" пройдут в течение апреля для разных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Цель консультаций - собрать предложения по инициативам, предложенным в законопроекте "Об основных принципах жилищной политики". На основе полученных данных мы сформируем рекомендации по усовершенствованию этого законопроекта", - пояснила она.

В частности, в ходе консультаций планируется обсуждение вопросов:

  • механизмов осуществления жилищной политики;
  • обеспечение доступности и прозрачности реализации жилищной политики;
  • распределения полномочий участников процесса;
  • механизмов урегулирования жилищных правоотношений

На консультации приглашается широкий круг участников: ветераны, молодежь, ВПЛ, граждане, стоящие в очереди на получение жилья, руководители ОСМД; народные депутаты Украины, ученые и эксперты по вопросам жилищной политики, судьи и юристы по вопросам жилищного права, представители профильных министерств, общественных организаций, международных организаций, органов и ассоциаций местного самоуправления, финансовых учреждений. Также могут принять участие другие заинтересованные граждане.

Публичные консультации будут состоять из трех сессий и пройдут в формате онлайн-обсуждения на платформе Zoom. Чтобы присоединиться к ним, нужно заполнить онлайн-форму по указанным ниже ссылкам.

Участники, которые не смогут принять участие в онлайн-обсуждении, будут иметь возможность просмотреть записи публичных консультаций и высказать свои предложения в электронной анкете, доступной на официальных вебсайтах и Facebook-страницах организаторов.

Предусмотрены три онлайн-обсуждения для представителей разных частей Украины:

9 апреля (10:00 – 12:30) – г. Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская области. Регистрационная форма на первую сессию.

16 апреля (10:00 – 12:30) – АР Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Херсонская области. Регистрационная форма на вторую сессию.

23 апреля (10:00 – 12:30) – Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая области. Регистрационная форма на третью сессию.

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