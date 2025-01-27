В Україні пропонують запровадити на парковках місця для вагітних і не тільки

В Україні планують внести зміни до закону "Про дорожній рух". Вони зобов’яжуть створювати спеціальні паркувальні місця для транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей до трьох років, також облаштування окремих місць для вагітних жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на законопроєкт №12437.

Згідно з законопроєктом, власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування повинні забезпечити виділення спеціальних місць для паркування таких транспортних засобів. Ці місця повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Зокрема, кількість таких місць має складати не менше 5% від загальної кількості місць на спеціально обладнаних майданчиках для паркування, але при цьому має бути забезпечено хоча б одне спеціальне місце для таких транспортних засобів.

Важливим є також вимоги до наявності розпізнавального знаку на транспортних засобах, що перевозять дітей до 3 років.

Крім того, передбачають підтримку створення окремих паркувальних місць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів. Це має сприяти більшій доступності та зручності паркування для цих категорій громадян.

Зміни наберуть чинності після ухвалення парламентом й через три місяці після підписання документу президентом. Також Кабмін має прийняти протягом трьох місяців відповідні нормативно-правові акти для реалізації положень закону.