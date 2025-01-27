ua en ru
Пн, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Україні пропонують запровадити на парковках місця для вагітних і не тільки

Україна, Понеділок 27 січня 2025 12:15
UA EN RU
В Україні пропонують запровадити на парковках місця для вагітних і не тільки Фото: Паркувальні місця для водіїв в Україні (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні планують внести зміни до закону "Про дорожній рух". Вони зобов’яжуть створювати спеціальні паркувальні місця для транспортних засобів, якими керують водії, що перевозять дітей до трьох років, також облаштування окремих місць для вагітних жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на законопроєкт №12437.

Згідно з законопроєктом, власники спеціально обладнаних чи відведених майданчиків для паркування повинні забезпечити виділення спеціальних місць для паркування таких транспортних засобів. Ці місця повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Зокрема, кількість таких місць має складати не менше 5% від загальної кількості місць на спеціально обладнаних майданчиках для паркування, але при цьому має бути забезпечено хоча б одне спеціальне місце для таких транспортних засобів.

Важливим є також вимоги до наявності розпізнавального знаку на транспортних засобах, що перевозять дітей до 3 років.

Крім того, передбачають підтримку створення окремих паркувальних місць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів. Це має сприяти більшій доступності та зручності паркування для цих категорій громадян.

Зміни наберуть чинності після ухвалення парламентом й через три місяці після підписання документу президентом. Також Кабмін має прийняти протягом трьох місяців відповідні нормативно-правові акти для реалізації положень закону.

Нагадаємо, що паркування у дворі зокрема ЖК цілком законне і дозволене для всіх власників авто. Проте є деякі нюанси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення беременность Ветеран Діти Водії
NEWS
Чи може Путін поставити на паузу обстріли України до розмови з Трампом: думка експерта
Чи може Путін поставити на паузу обстріли України до розмови з Трампом: думка експерта
DAILY
Історик Анатолій Подольський: Сталінська диктатура також відповідальна за Голокост, який вчинили нацисти
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Історик Анатолій Подольський: Сталінська диктатура також відповідальна за Голокост, який вчинили нацисти