В Україні пропонують проводити Національну контрольну з математики

Що відомо про ініціативу

Ідею проведення загальнонаціональної контрольної з математики запропонувала секретарка комітету Наталія Піпа. За її словами, після участі українців у Радіодиктанті національної єдності варто організувати подібний захід, присвячений математичним знанням.

"Ми гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до "Суспільного". Я вважаю, що на День науки нам варто написати Національну контрольну з математики", - сказала Піпа під час засідання.

Ініціативу підтримав міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він вважає, що ідею варто обговорити, хоча такий захід може бути не настільки яскравим, як Радіодиктант, але приверне значну увагу.

Водночас Бутенко пожартував, що після контрольної з математики можуть з'явитися пропозиції проводити подібні заходи також із хімії, фізики та біології.

Наразі йдеться про ініціативу, яку пропонують обговорити. Інформації про затвердження формату або дати проведення Національної контрольної з математики немає.