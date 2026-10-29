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В Україні пропонують проводити Національну контрольну з математики

10:47 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

В Україні можуть започаткувати Національну контрольну з математики за аналогією з Радіодиктантом національної єдності. Її пропонують проводити щороку в День науки, який відзначають у третю суботу травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

Що відомо про ініціативу

Ідею проведення загальнонаціональної контрольної з математики запропонувала секретарка комітету Наталія Піпа. За її словами, після участі українців у Радіодиктанті національної єдності варто організувати подібний захід, присвячений математичним знанням.

"Ми гарно країною написали національний радіодиктант. Я звертаюся до комітету і до міністерства, збираюся звернутися з листом до "Суспільного". Я вважаю, що на День науки нам варто написати Національну контрольну з математики", - сказала Піпа під час засідання.

Ініціативу підтримав міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він вважає, що ідею варто обговорити, хоча такий захід може бути не настільки яскравим, як Радіодиктант, але приверне значну увагу.

Водночас Бутенко пожартував, що після контрольної з математики можуть з'явитися пропозиції проводити подібні заходи також із хімії, фізики та біології.

Наразі йдеться про ініціативу, яку пропонують обговорити. Інформації про затвердження формату або дати проведення Національної контрольної з математики немає.

Нагадаємо, 27 жовтня в Україні написали Радіодиктант національної єдності-2026. Автором тексту "Лист, який не закінчується" став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а диктант зачитали співачка та волонтерка Даша Астаф'єва й учитель української мови Артур Пройдаков. Оригінал тексту оприлюднять 29 жовтня об 11:00, до цього часу учасники можуть надіслати свої роботи на перевірку електронною або звичайною поштою.

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