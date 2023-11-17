В Україні презентували методику розробки програми комплексного відновлення для громад

В Україні презентували методику розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (ПКВ). Відтепер кожна з 1469 українських територіальних громад, яка має підготувати таку програму самостійно, може спиратися на покроковий алгоритм того, як зробити це правильно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.
За її словами, пілотний проект програми USAID DOBRE, метою якого було розроблення програм комплексного відновлення територій кількох українських територіальних громад, завершився наприкінці жовтня 2023 року. Його партнерами виступили 18 тергромад з Кіровоградської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей та їх обласні військові адміністрації. На основі проведеної з ними роботи вдалося розробити детальну покрокову методику.
"Програма комплексного відновлення - це місцева програма відновлення територій, яка визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає комплекс заходів для забезпечення відновлення території територіальної громади, яка постраждала внаслідок збройної агресії проти України або в якій сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні чи інші кризові явища. Тобто програма - це документ відновлення, який поєднує декілька сфер планувальної діяльності - стратегічну й просторову", - пояснила Шуляк.
За словами Шуляк, навіть до повномасштабного вторгнення переважна частина українських територіальних громад не мала вичерпної інформації про наявні на території ресурси та чинники, які можуть впливати на її життєдіяльність чи розвиток.
Вона також наголосила, що ПКВ сьогодні не є обов’язковим документом для більшості територіальних громад. Практика свідчить, що громадам, території яких не мають значних пошкоджень і руйнувань або які не є місцями концентрації комплексних соціально-економічних, інфраструктурних, екологічних чи інших кризових явищ, програму розробляти недоцільно.
"Проект базується на головному чиннику - люди. Адже в їх основі лежить бачення самої громади свого майбутнього з огляду на її особливості, структуру забудови, характеристики бізнесу, культури та історії", - підкреслила Шуляк.
За її словами, одним з найбільших і кропітких етапів розроблення ПКВ є збір та аналіз вихідних даних. У програмі мають міститися певні набори даних, зокрема:
Невіддільною складовою ПКВ є план реалізації такої програми, який містить перелік і зміст заходів, відповідальних виконавців, строки та індикатори їх реалізації.
"Процес відновлення триватиме багато років і коштуватиме сотні мільярдів гривень. Це будуть і бюджетні кошти, і кошти міжнародних донорів. Тому наша спільна мета - використати їх максимально ефективно. Ми маємо чітке розуміння, що у багатьох випадках потрібно не відбудовувати те, що зруйновано, у тому ж вигляді, у тих же локаціях, а варто переосмислити інфраструктуру, аби вона була орієнтована вже на подальший розвиток у повоєнний час", - підсумувала Шуляк.
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