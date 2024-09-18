В Україні презентували електричний кросовер Porsche Macan: названо ціни та технічні подробиці

Сьогодні, 18 вересня 2024 року, офіційне представництво Porsche в Україні представило перший електричний кросовер бренду – новий Macan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Модельний ряд електричного Macan включає версії: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. На ринку України замовлення на електричні Macan 4 та Macan Turbo почали приймати із січня 2024 року, а на Macan та Macan 4S – із липня 2024 року.

На авто Porsche використовує електродвигуни PSM із використанням постійних магнітів. Macan 4 при використанні функції Launch Control видає потужність до 408 к.с., а Macan Turbo – до 639 к.с. Крутний момент досягає 650 та 1130 Нм відповідно. Прискорюється Macan 4 від 0 до 100 км/год за 5,1 секунди, а Macan Turbo – лише за 3,3 секунди. Максимальна швидкість моделей – 220 і 260 км/год відповідно.

Зазначається, що у змішаному циклі згідно з циклом WLTP запас ходу Macan становить до 641 км, Macan 4 – до 612 км, Macan 4S – до 601 км, Macan Turbo – до 590 км. Електродвигуни нового Macan живляться від літій-іонної батареї, розміщеної у днищі, загальна ємність якої становить 100 кВт*год.

Разом із Macan дебютує нещодавно розроблена фірмова електрична платформа PPE із 800-вольтовою архітектурою.

Цікаво, що Macan отримав опціональну систему керування задньою віссю з максимальним кутом повороту в 5 градусів. Вона забезпечує зменшений радіус розвороту у 11,1 метра. Ціни на новий Macan у дилерській мережі Porsche в Україні починаються від 3 437 910 гривень.