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В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

Среда 18 сентября 2024 18:14
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В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности Фото: электрический кроссовер Porsche Macan (Константин Широкун, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 18 сентября 2024 года, официальное представительство Porsche в Украине представило первый электрический кроссовер бренда – новый Macan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Модельный ряд электрического Macan включает в себя версии: Macan, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. На рынке Украины заказы на электрические Macan 4 и Macan Turbo начали принимать с января 2024, а на Macan и Macan 4S – с июля 2024 года.

В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

Авто Porsche использует электродвигатели PSM с использованием постоянных магнитов. Macan 4 при использовании функции Launch Control выдает мощность до 408 л.с., а Macan Turbo – до 639 л.с. Крутящий момент достигает 650 и 1130 Нм соответственно. Ускоряется Macan 4 от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды, а Macan Turbo – всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость моделей – 220 и 260 км/ч соответственно.

В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

В смешанном цикле согласно циклу WLTP запас хода Macan составляет до 641 км, Macan 4 – до 612 км, Macan 4S – до 601 км, Macan Turbo – до 590 км. Электродвигатели нового Macan питаются от литий-ионной батареи, расположенной в днище, общая емкость которой составляет 100 кВт*ч.

В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

Вместе с Macan дебютирует недавно разработанная фирменная электрическая платформа PPE с 800-вольтовой архитектурой.

В Украине презентовали электрический кроссовер Porsche Macan: названы цены и технические подробности

Интересно, что Macan получил опциональную систему управления задней осью с максимальным углом поворота в 5 градусов. Она обеспечивает уменьшенный радиус разворота в 11,1 метра. Цены на новый Macan в дилерской сети Porsche в Украине начинаются с 3 437 910 гривен.

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