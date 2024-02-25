В Україні працюють над відкриттям авіаційного простору, - Кубраков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Ведемо консультації з американськими та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз", - сказав він.

Кубраков додав, що Україна оцінює ризики щодо відкриття повітряного простору, але термінів відповідного рішення поки немає.

"Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни називати точно ніхто не буде", - зазначив міністр інфраструктури України.

Відкриття повітряного простору України

Нагадаємо, що в Україні протягом останнього року обговорюють можливість відкриття повітряного простору для цивільних літаків. Раніше заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга заявляв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, стане "Бориспіль".

Також була думку про відкриття аеропорту у Закарпатській області. А очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що Україна обговорює можливість відкриття Львівського аеропорту. Це дозволить відновити авіасполучення з країнами ЄС.