В Україні потрібно створити нормальну систему формування ціни на газовому ринку, - НКЦПФР

За його словами, фактично Україна вже мала б мати власний ринок природного газу, враховуючи ті напрацювання, що вже були. Однак постійно існували різні інтереси, які заважали повноцінній роботі ринку.

"Я думаю, що враховуючи все що сталося станом на зараз, це підштовхує нас до того, що треба створити нормальну і справедливу систему формування ціни і переходу власності і поставки товару", - сказав Ільін.

Член НКЦПФР додав, що це може бути система, яка буде тимчасово комусь невигідна, але фактично вона буде вигідна всім або зараз, або в подальшому.

Раніше президент Асоціації "Надрокористувачі України" Роман Сторожев заявляв, що в Україні необхідно створити умови для реалізації природного газу за найкращою ціною, коли є надлишкові обсяги ресурсу.