Україні потрібно повне розблокування портів, а не нова зернова угода, - PISM

Міжнародному товариству потрібно проривати російську блокаду українських морських портів, а не намагатися домовлятися з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експертів польського Інституту міжнародних відносин (PISM) Даніеля Шлєґовського та Марціна.

Польські дослідники кажуть, що повернення до зернової угоди не змінило б ситуації в Чорному морі принципово. Вони нагадують, що Росія ще за кілька днів до нападу на Україну в лютому 2022 року "під приводом військових навчань істотно обмежила судноплавство в північно-західній частині Чорного моря, запровадивши фактичну морську блокаду України".

Незабаром після початку вторгнення Росія повністю закрила цю частину Чорного моря, заявивши, що будь-які судна в цьому районі, включно з комерційними, вважатимуться терористичною загрозою.

Таким чином Росія унеможливила доставку зброї морем, збільшила вартість і складність її доставки та підірвала економічні можливості самої України, яка до війни вивозила морем 2/3 свого експорту, на загальну суму понад 45 мільярдів доларів.

"Угода про зерно, за винятком експорту сільськогосподарської продукції, фактично дозволила Росії створити морське ембарго щодо України під егідою ООН, що дозволило Росії в односторонньому порядку заблокувати міжнародний морський шлях", - кажуть дослідники.

Вони переконані, що відновлення зернової угоди знову дасть Росії можливість контролювати комерційне судноплавство, що прямує до/з українських портів, і таким чином ще більше саботувати український експорт.

Натомість, кажуть вони, "спільною метою має бути остаточний прорив російської блокади та ефективний захист морської торгівлі через Чорне море до українських портів".

У своїй статті Шлєґовський і Піотровський кажуть, що системним рішенням могло б стати формування міжнародної коаліції для конвою торговельних суден, яка би забезпечила супровід кораблів, що прямують до українських портів.

Таку коаліцію могли б, на їхню думку, створити країни, зацікавлені у відновленні морської торгівлі з Україною, та ті українські партнери, які мають відповідні можливості.

Експерти переконані: Україні потрібно надати можливості захищати свої порти від повітряних нападів Росії. Водночас, вони пропонують збільшити дипломатичний тиск на Росію, щоб вона не ризикнула нападати на торгові судна, а у випадку, якщо таке станеться, заблокувати всю морську торгівлю з Росією у Європі.

Крім цього, польські експерти кажуть, що вирішальне значення матимуть засоби протидії морським мінам, підводним човнам і безпілотникам різних класів.

Також Україна потребуватиме гелікоптери сил спеціальних операцій і берегової охорони. Для захисту портів та кораблів Україні будуть потрібні і системи берегової оборони з великою дальністю дії та багатоцільові реактивні винищувачі, які включатимуть пакети озброєння проти надводних і підводних кораблів.