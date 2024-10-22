Україні потрібне НАТО, бо у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна, - Зеленський

Про це голова держави розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що Україна багато років тому віддала весь свій ядерний арсенал, розраховуючи на вступ до НАТО.

"Ми дійсно свого часу віддали всю нашу ядерну зброю. Це було багато років тому. Ми повинні були обмінятися на НАТО. Це моя думка. Я поділився нею з Байденом і з Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість щодо України", - заявив президент.

Він підкреслив, що Україна віддала зброю, але не отримала обіцяної безпеки.

"Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. І чи можете ви, я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку" чи щось подібне, якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати. Тому це мої аргументи", - додав Зеленський.

Президент також чітко заявив, що Україна не просить повернення ядерної зброї, але потребує вступу до НАТО, щоб мати можливість захиститися від агресії Росії.

"Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна", - підсумував Зеленський.