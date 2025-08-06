Україні потрібна правоохоронна, а не кримінальна система, - Продан

"Правоохоронна система сьогодні сприймається не як захисник, а як рейдер. Давно знівельовані проведені реформи в поліції, нещодавно відмінені конкурси в прокуратурі - питання не до правоохоронців, а до народних обранців, які проголосували за відміну позитивних змін і не запропонували натомість іншої правозахисної політики", - написала Оксана Продан.

Вона зазначає, що правоохоронні органи все частіше висувають необґрунтовані звинувачення, звітують не про вироки та захищені права, а про реєстрацію проваджень і проведені обшуки та затримання. Справи не доводяться до судів, слідчі дії щодо бізнесу та посадових осіб тривають роками, пише Продан.

Продан пыдкреслила, що представники бізнесу все частіше заявляють про рейдерство через кримінальне переслідування.

"Український Forbes оприлюднив вражаючі данні, які стримують інвестиції в Україну разом з агресором: у 2023-2025 роках 77% кримінальних справ проти бізнесу не дійшли до суду. Слідство публічне, без меж і строків - вбиває репутацію, довіру до бізнесу й влади; обшуки, вилучення, затримання, накладення арештів - зупиняють операції, призводять до втрати людей, виробництв і надходжень до бюджетів всіх рівнів, до зменшення обороноздатності всієї країни", - перелічила негативні наслідки вона.

За словами Продан, бізнес шукає захисту в міжнародному арбітражі і Україна все частіше стає відповідачем у справах про незаконне втручання в бізнес, а за незаконні дії представників влади платять українські платники податків.

"Європейські партнери звертають увагу на порушення демократичних принципів, Європейської хартії місцевого самоврядування й імітацію Україною виконання її зобов’язань. Через відсутність позитивних змін в реалізації прав і розвитку демократії втрачаємо тут і сьогодні, а також можливості на майбутнє, ми з Вами. Права, захист, кошти, надходження бюджетів, надію", - пише екс-нардеп.

Оксана Продан закликає діяти та продовжувати працювати на відновлення довіри між органами державної влади, місцевого самоврядування та суспільства, що розпочалося 31 липня 2025 року з визнання Верховною Радою України необхідності дотримання закону та демократичних принципів.

А також обʼєднуватись для збереження та розвитку всередині України бізнесу, місцевого самоврядування, демократії, спроможності перемогти зовнішнього агресора.