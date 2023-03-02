Україні потрібна масштабна експансія на закордонні ринки, для розвитку та відновлення, - експерти

За словами експертів-учасників дискусії "СПІВДІЯ", разом із принципами співдії, мораторію на внутрішню конкуренцію в суспільних відносинах, персональної відповідальності, прозорості, чесності, довгострокового планування, наставництва, розуміння, спільного споживання (шерингу), збереження внутрішніх ресурсів та оцінки ефективності - це база, з якої розпочнеться побудова нової України.

Експерти виокремили особливу роль культури в реалізації політичних, економічних та соціокультурних стратегій розвитку багатьох країн.

"У нас дуже потужний культурний фронт, ми можемо воювати культурою. Театр – це ж маленька держава, але є один величезний мінус - слабкий менеджмент. На приклад, європейські країни за рівнем професіоналізму у цій сфері значно поступаються Україні, але мають перевагу у питанні керування. На перший план має вийти популяризація українських митців на світовій арені. Росія воює з нами культурою також - ми маємо протистояти. І ми вже довели, що можемо це робити потужно й результативно", - підкреслила балерина Національної опери Олеся Воротнюк.

На її думку, Україна стала брендом номер один у світі і, керуючись принципом експансії ми повинні популяризувати та розповідати світу про Україну, культуру якої протягом багатьох років намагалася знищити радянська влада. Але принцип експансії стосується не тільки культури та мистецтва. Важливо застосовувати його, поширюючи українські товари та послуги на світових ринках, зазначила голова наглядової ради АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" Світлана Дем’яненко.

"Україна - дуже багата країна. Я хочу, щоб Україна була кращою в усьому. Тому мені таким близьким є принцип експансії. Ми готові робити експансію з банківськими послугами на закордонні ринки. Україна має потужно просувати свої інформаційні, культурні, економічні здобутки, щоб бути у всього світу "на слуху", - розповіла експерт.

Її позиція полягає в тому, щоб правильно розпорядитися тим, що маємо, і фактично примножувати наші багатства через створення продукції з високою доданою вартістю, а не просто продавати українські надра і природні ресурси. Щодо фінансового сектора, на думку Світлани Демʼяненко, в Україні є цікаві рішення у сфері цифровізації банківських послуг - у цьому ми могли б ще багато чому навчити світ насправді. Наша банківська система по ряду параметрів є значно розвиненішою, ніж банківська система Європи чи США. Це може підтвердити кожен, хто користувався там банківськими послугами. Тобто ми не лише маємо “просунутішу” цифрову інфраструктуру, ми ще дуже швидкі й гнучкі. А в сучасному глобальному бізнесі перемагають саме ці якості.

"Для нас це запорука успішної експансії з нашими найкращими продуктами. Нам же подобається коли в Україні відкриваються представництва іноземних компаній, банків. Але значно приємніше відкривати свої представництва за кордоном", - наголошує Дем'яненко.

Активізувати процес комунікації між громадянами допоможе освітня система. Якщо навчальні заклади країни стануть місцем народження і драйвером реалізації креативних ідей та проектів, ми отримаємо цілі покоління думаючих людей, вважає ректор АРТ Академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, науковець, кандидат економічних наук Олександра Гуменна. На її переконання, перспективним принципом є спільне споживання (шеринг), і це не лише про передачу матеріальних цінностей, це і про трансфер досвіду та духовного надбання.

"Сповідувати запропоновані принципи - означає самим наслідувати їх та ділитися (шерити) ними в суспільстві. Це важливо насамперед для української молоді, адже покоління 21 століття дуже відрізняється від людей старшого віку", - резюмують експерти.

Вони також закликали суспільство та владу переходити від слів - до дії: "Для просування та реалізації кожного із зазначених принципів необхідні однодумці. Розкажіть про принципи друзям, поговоріть про це з рідними, зробіть публікацію у мережі - почніть діяти. Суспільство, як звід з каменів, який звалився б, якби один не підтримував іншого. І це доводять теперішні часи. Разом ми зможемо не тільки перемогти, але й відродитися".