В Україні послабили контроль за цінами після суттєвого зниження інфляції

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків, ухваленого в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 15 серпня 2023 р. № 711-р .

Згідно з документом, Державна служба статистики буде проводити моніторинг споживчих цін на соціально значущі товари не щодня, а щотижня.

Крім того, скасована норма про те, що Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щотижня проводить аналіз задекларованих роздрібних цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, і товари протиепідемічного призначення.

Регулювання та контроль за цінами

Нагадаємо, контроль за цінами на соціально значущі товари в Україні відновили навесні 2020 року після введення карантину через спалах гостро-респіраторної інфекції COVID-19. Заходи були підсилені на початку 2022 року.

Інфляція в Україні злетіла у 2022 році через війну до 26,6%. Проте у 2023 році інфляція стрімко знижується та у липні становила лише 11,3%. Очікується, що до кінця року вона буде нижче 10%. Крім того, уряд скасував карантинні обмеження, пов’язані з COVID-19.