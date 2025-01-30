В Україні посилили відповідальність за неналежний стан укриттів

"Після трагічних випадків, коли люди не змогли потрапити в укриття під час обстрілів, цей закон покликаний запобігти таким ситуаціям у майбутньому. Зокрема, зобов’язує відповідальних осіб забезпечувати належний стан захисних споруд і цілодобовий доступ до них", - пояснила парламентарка.

За її словами, закон впроваджує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення. Зокрема нова стаття 175-3 КУпАП передбачає штраф від 3 400 грн до 8 500 грн за порушення вимог до утримання та експлуатації укриттів. Повторне порушення протягом року призведе до штрафу від 8 500 грн до 17 000 грн.

Шуляк наголосила, що адміністративна відповідальність також передбачена і за створення перешкод для перевірок стану укриттів (оновлена ст. 185-14 КУпАП). Винним загрожує штраф від 6 800 грн до 13 600 грн, а за повторне порушення протягом року – 8 500-17 000 грн.

Якщо ж порушення у сфері роботи захисних споруд цивільного захисту призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, для винних настає кримінальна відповідальність. Нова стаття 270-2 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

"Головна мета закону – гарантувати, що всі укриття будуть відкритими, облаштованими та готовими до використання в будь-який момент. А посадові особи нестимуть реальну відповідальність за їхній стан", - підсумувала Шуляк.